scianni il ritorno del cantautore con il singolo sottovoce

10 ott 2025

Scianni pubblica oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali Sottovoce, singolo che segna il ritorno del cantautore. Disponibile dal  10 ottobre  in radio e su tutte le piattaforme digitali Sottovoce, singolo che segna il ritorno del cantautore barese  Scianni. Questo brano è nato osservando una coppia seduta su una panchina davanti al mare in inverno, immaginando la profondità della loro unione e come potessero legarsi attraverso  gesti semplici ma significativi. Il pezzo racconta dunque di un  legame unico tra due persone  che, anche se distanti, sono unite da ricordi e momenti condivisi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

