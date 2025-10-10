Scianni il ritorno del cantautore con il singolo Sottovoce
Scianni pubblica oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali Sottovoce, singolo che segna il ritorno del cantautore. Disponibile dal 10 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali Sottovoce, singolo che segna il ritorno del cantautore barese Scianni. Questo brano è nato osservando una coppia seduta su una panchina davanti al mare in inverno, immaginando la profondità della loro unione e come potessero legarsi attraverso gesti semplici ma significativi. Il pezzo racconta dunque di un legame unico tra due persone che, anche se distanti, sono unite da ricordi e momenti condivisi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
