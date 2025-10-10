Sciacca lo Scalia Volley al via in serie B | esordio fuori casa contro Palermo
Prende il via sabato 11 ottobre il campionato nazionale di Serie B con ai nastri di partenza il Volley Club Sciacca targato anche quest’anno Scalia Volley, guidato dal nuovo tecnico Tani Frinzi Russo. Il sestetto saccense debutterà in trasferta alle 18 in casa del Rosso Pomodoro Palermo, allenato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: sciacca - scalia
