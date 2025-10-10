Scia di violenza in una discoteca di Bastia Umbra licenza revocata | ossa rotte e aggressioni reiterate

Notizie.virgilio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Discoteca chiusa a Bastia Umbra dopo ripetute aggressioni e disordini: la Polizia revoca la licenza per tutelare la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

scia di violenza in una discoteca di bastia umbra licenza revocata ossa rotte e aggressioni reiterate

© Notizie.virgilio.it - Scia di violenza in una discoteca di Bastia Umbra, licenza revocata: ossa rotte e aggressioni reiterate

In questa notizia si parla di: scia - violenza

Cinque anni e mezzo di reclusione: tra Lecco e Traona la scia di violenza e reati

scia violenza discoteca bastiaScia di violenza in una discoteca di Bastia Umbra, licenza revocata: ossa rotte e aggressioni reiterate - Discoteca chiusa a Bastia Umbra dopo ripetute aggressioni e disordini: la Polizia revoca la licenza per tutelare la sicurezza pubblica. Lo riporta virgilio.it

Violenza sessuale in discoteca: "Ci vorrà tempo per superare tutto quello che mi è successo" - "Non ci voglio più pensare, non ne voglio più parlare. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Scia Violenza Discoteca Bastia