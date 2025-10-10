Sci alpino Italia in raduno a Sölden con le gigantiste verso il debutto in Coppa del Mondo
Prosegue il conto alla rovescia in vista della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma come di consueto a Sölden (Austria) nel weekend del 25-26 ottobre. A due settimane dal debutto stagionale nel circuito maggiore, la Nazionale italiana femminile si appresta ad effettuare un raduno proprio sul ghiacciaio del Rettenbach. Il direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi ha convocato sette gigantiste per un periodo di allenamenti a Sölden da sabato 11 a martedì 14 ottobre, dopo la lunga trasferta estiva oltreoceano. Marta Bassino, Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti, Asja Zenere, Lara Della Mea e Giorgia Collomb cominceranno a lavorare domani, mentre Sofia Goggia raggiungerà il gruppo a Sölden domenica 12 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it
