Schianto fatale in moto Morta studentessa 17enne

Un incidente in moto e una ragazza di 17 anni che perde la vita. A distanza di pochi giorni dalla tragedia avvenuta domenica in stazione, Seregno si trova a piangere la scomparsa di un’altra ragazzina. Teatro dell’incidente, questa volta, è stata la zona Nord della città: il dramma si è verificato ieri poco prima delle 14. La 17enne, in sella alla sua moto, stava facendo ritorno a casa a Giussano dopo la mattinata in una scuola superiore della città, il percorso ormai lo conosceva a memoria dopo averlo fatto chissà quante volte. Il fatale incidente è avvenuto in via San Vitale, il lungo rettilineo che attraversa la città in zona semicentrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schianto fatale in moto. Morta studentessa 17enne

