Schiacciato dalla pressa dell' uva che stava ripulendo | Matteo Forner muore a 44 anni

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio stava ripulendo una pressa per torchiare l'uva ed è rimasto schiacciato dal macchinario. A nulla è valso l'intervento del personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.L'incidente mortale con il macchinarioIl drammatico. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schiacciato - pressa

Muore a 45 anni in agriturismo: schiacciato dalla pressa per l'uva che stava controllando

Matteo Forner muore a 45 anni schiacciato dalla pressa per l'uva. Il consigliere comunale stava controllando il macchinario nell'azienda di famiglia

schiacciato pressa uva stavaMatteo Forner muore a 45 anni schiacciato da una pressa per l'uva. Il consigliere comunale stava controllando il macchinario - Incidente mortale sul lavoro nella serata di venerdì 10 ottobre all'azienda agricola e agriturismo Pat del Colmel dove Matteo Forner, 45 anni, è ... Lo riporta ilgazzettino.it

schiacciato pressa uva stavaMuore a 45 anni in azienda schiacciato dalla pressa per l'uva che stava controllando - Incidente mortale sul lavoro nella serata di venerdì 10 ottobre all'azienda agricola Pat del Colmel dove un uomo di 45 anni è rimasto schiacciato da ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Schiacciato Pressa Uva Stava