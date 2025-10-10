Schiacciato dalla pressa dell' uva che stava ripulendo | Matteo Forner muore a 44 anni

Infortunio sul lavoro ieri sera per un operaio della Faurecia di Maratta. La mano dell'uomo è rimasta schiacciata da una pressa. Sono in corso tutte le verifiche del caso. Sul posto sono intervenute le autorità preposte. Per lui si è reso necessario l'intervento chir - facebook.com Vai su Facebook

Matteo Forner muore a 45 anni schiacciato da una pressa per l'uva. Il consigliere comunale stava controllando il macchinario - Incidente mortale sul lavoro nella serata di venerdì 10 ottobre all'azienda agricola e agriturismo Pat del Colmel dove Matteo Forner, 45 anni, è ... Lo riporta ilgazzettino.it

