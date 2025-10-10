Scattato il cessate il fuoco a Gaza
7.08 Tregua a Gaza dopo 2 anni di guerra: con la ratifica nella notte dell'intesa da parte del governo israeliano, è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia palestinese. A monitorare la tregua, una task force congiunta con 200 soldati Usa, militari da Egitto, Qatar, Turchia e forse Emirati. Lunedì o martedì la liberazione dei 20 ostaggi vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scattato il cessate il fuoco a Gaza - La tenuta dell'accordo e del suo seguente cessate il fuoco su Gaza è sottoposta al rilascio incondizionato dei sopravvissuti tra gli ostaggi ... Secondo ilmetropolitano.it
Pace a Gaza, il governo di Israele approva il piano: scatta il cessate il fuoco. Trump: «Duecento soldati per monitorare la tregua» - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte. Lo riporta ilmessaggero.it