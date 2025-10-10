Scattata la tregua a Gaza migliaia di palestinesi in marcia verso nord

Il 10 ottobre un cessate il fuoco tra Israele e Hamas è entrato in vigore nella Striscia di Gaza, spingendo migliaia di sfollati palestinesi a mettersi in marcia verso nord. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Scattata la tregua a Gaza, migliaia di palestinesi in marcia verso nord

In questa notizia si parla di: scattata - tregua

Tregua a Gaza, in Cisgiordania scatta la vendetta contro i palestinesi. Coloni attaccano coltivatori e palestinesi nella Cisgiordania occupata, sfogando la propria rabbia per l’accordo di cessate il fuoco firmato tra Israele e Hamas. - X Vai su X

Pace a Gaza dopo 735 giorni di guerra: con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto. La tregua sarà monitorata da una task force con - facebook.com Vai su Facebook

Scattata la tregua a Gaza, migliaia di palestinesi in marcia verso nord - Il 10 ottobre un cessate il fuoco tra Israele e Hamas è entrato in vigore nella Striscia di Gaza, spingendo migliaia di sfollati palestinesi a mettersi in marcia verso nord. Lo riporta internazionale.it

In migliaia tornano a Gaza City dopo il ritiro dell’Idf, Netayahu: «Se il piano non sarà raggiunto, è di nuovo guerra» - Il ritorno dei palestinesi, una marea umana ha iniziato a muoversi da sud verso la città principale della Striscia ... unionesarda.it scrive