Scattano le vaccinazioni antinfluenzali e non solo nelle farmacie di Milano | ecco come si prenota

Milanotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizierà lunedì 13 ottobre la campagna vaccinale nelle farmacie di Milano e hinterland. Quest’anno accanto ai vaccini antinfluenzali e anti-Covid, sarà possibile effettuare anche l’inoculazione del vaccino antipneumococcico, grazie all’estensione a tutta la Lombardia della sperimentazione avviata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

