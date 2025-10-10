Scattano le vaccinazioni antinfluenzali e non solo nelle farmacie di Milano | ecco come si prenota

Inizierà lunedì 13 ottobre la campagna vaccinale nelle farmacie di Milano e hinterland. Quest’anno accanto ai vaccini antinfluenzali e anti-Covid, sarà possibile effettuare anche l’inoculazione del vaccino antipneumococcico, grazie all’estensione a tutta la Lombardia della sperimentazione avviata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it