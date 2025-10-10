Scatta la tregua a Gaza | Israele si ritira in migliaia verso Gaza City
La tregua è ufficialmente scattata a Gaza subito dopo l’approvazione dell’accordo di pace da parte del governo Netanyahu. Questo evento segna un momento cruciale, culminato con l’annuncio da parte dell’ esercito israeliano (Tsahal) di aver completato il ritiro dalla Striscia. Le truppe si sono posizionate dietro la Linea Gialla, come tracciata nelle mappe che fanno parte integrante del piano Trump. Inizio del conto alla rovescia per gli ostaggi. Con il ritiro effettivo, è partito un conto alla rovescia di 72 ore. Questo tempo è concesso ad Hamas per adempiere alla sua parte dell’accordo, che prevede il rilascio di 20 ostaggi vivi, tenuti prigionieri a Gaza da ben 735 giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
