Scarpe è crisi nera L’export giù del 9% E la cassa fa boom

Anche nel 2025 il quadro congiunturale che interessa il settore calzaturiero presenta tinte fosche. Nei primi sei mesi dell’anno, nelle Marche, l’ export di calzature e parti risulta in flessione del 9,1% in valore sullo stesso periodo dell’anno scorso. Le prime cinque destinazioni dell’export marchigiano, che coprono il 46,2% del totale, sono: Francia (-10,7%), Germania (+2%), Stati Uniti (-19,8%), Cina (-21%) e Belgio (-9,3%). Continua irrisolta, stante la prosecuzione del conflitto, la questione dei Paesi dell’ex blocco sovietico: la Russia, settimo mercato dell’export calzaturiero marchigiano, segna un -21,6%, mentre l’Ucraina, trentunesimo, un -8,5%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it