Scandone Avellino Fontel S p A main sponsor del settore giovanile

La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingresso di Fontel S.p.A. tra i Main Sponsor delle squadre del settore giovanile, consolidando così un legame importante tra sport, territorio e imprese di eccellenza del Sud Italia.Fontel S.p.A. è stata la prima azienda in Campania a offrire servizi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: scandone - avellino

Scandone Avellino, respinta la richiesta di ripescaggio in Serie B nazionale

La Scandone Avellino saluta e ringrazia il coach Nino Sanfilippo

Scandone Avellino accoglie il nuovo allenatore Titto Carone

Scandone, Duranti: "Ho accettato Avellino per vincere" ?E' uno dei volti nuovi in casa Scandone, il giocatore italo-brasiliano punta tutto sul gruppo di Carone S.S.Felice Scandone Avellino 1948 - facebook.com Vai su Facebook

Scandone Avellino e PAS S. r. l.: una nuova partnership per un futuro sostenibile - , società specializzata nella consulenza e assistenza in materia di gestione ambientale, sicurezza sul lavoro e ... Come scrive msn.com

Scandone, presentato il roster 2025/2026 al Carcere Borbonico - Nella cornice del Carcere Borbonico di Avellino, gremita in ogni ordine di posto, si è tenuta la presentazione ufficiale del roster della Scandone ... Segnala msn.com