Scandicci lancia i primi bikebox digitali in Italia | la mobilità diventa smart

SCANDICCI – Scandicci diventa città pilota in Italia per una rete di parcheggi urbani sicuri e diffusi per biciclette. L’iniziativa prende il via con un primo gruppo di 10 “Biclò”, speciali bikebox dotati di controllo accessi digitale. Il progetto nasce dalla cooperativa Biclò e punta a promuovere la mobilità sostenibile, la transizione ecologica e lo sviluppo di città più smart. L’installazione sul territorio è resa possibile grazie a Fondazione CR Firenze e al Comune di Scandicci, con il contributo di Fondazione Noi Legacoop Toscana e il sostegno di Legambiente Firenze, FIAB e Arci Firenze. Uno dei bikebox resterà esposto alla Scandicci Fiera per tutta la durata della manifestazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

