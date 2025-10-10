Scaloni verso il Venezuela | Abbiamo molti top mondiali in rosa Lautaro? Vi comunico se giocherà o meno
Inter News 24 Scaloni, tecnico dell’Argentina di Lautaro, ha parlato della rosa a sua disposizione, che sfiderà il Venezuela nel corso della prossima notte. Secondo le ultime informazioni provenienti dal ritiro dell’ Argentina a Miami, Lionel Scaloni, allenatore della nazionale albiceleste, starebbe preparando una formazione offensiva rinnovata per l’amichevole contro il Venezuela in programma domani notte (ora italiana). Il tecnico potrebbe schierare il tridente composto da Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Nicolás Paz. Una scelta che offre l’opportunità a nuovi talenti di mettersi in mostra, con Lautaro Martínez, capitano dell’Inter, che sarà al centro dell’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com
