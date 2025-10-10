Scaloni | L’Argentina ‘non correrà rischi’ con Messi prima delle amichevoli

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore dell’Argentina Lionel Scaloni ha chiarito che non si correranno rischi con Lionel Messi mentre si preparano per le prossime amichevoli. L’Albiceleste si è già qualificato per la Coppa del Mondo del prossimo anno in Canada, Messico e Stati Uniti, mentre si prepara ad affrontare il Venezuela venerdì, prima di affrontare Porto Rico lunedì prossimo. I campioni del mondo in carica hanno battuto gli avversari di venerdì a settembre, prima di perdere 1-0 contro l’Ecuador nella loro ultima partita, anche se erano senza Lionel Messi infortunato. Scaloni, che era alla guida della squadra quando l’Argentina trionfò in Qatar, ha rifiutato di farsi coinvolgere da Messi nelle prossime partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

