Scalea accende il Premio Mia Martini | finali e nuove voci dal 14 al 17
A Scalea si chiude la XXXI Edizione del Premio Mia Martini: dal 14 al 17 ottobre la sala polifunzionale del Comune ospita le finali, tra memoria e talento, in collaborazione con la Regione Calabria, condotte da Claudia Cesaroni e Marco Guacci. Memoria di Mimì e presente della musica La musica torna a farsi racconto lì . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
