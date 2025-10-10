Savignano celebra l' 81esimo anniversario della Liberazione con mostre proiezioni e incontri
Martedì 14 ottobre il Comune di Savignano sul Rubicone ricorda l’81esimo anniversario della Liberazione proponendo ai cittadini una tappa della rassegna di proiezioni “Italian Victory 1944-45, La battaglia dei fiumi: dal Marecchia al Savio”, filmati provenienti da fonti civili e militari reperiti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: savignano - celebra
La stagione che celebra i 100 anni del Teatro Herberia? - facebook.com Vai su Facebook
Monte Pomponi, si celebra l'81esimo anniversario - È in programma venerdì 26 settembre la cerimonia di commemorazione del Tenente Eldo Capanna e del Sergente Otello Boccherini, giovani paracadutisti della Folgore caduti per mano dei tedeschi il 3 ... Da lanazione.it
Si celebra l’anniversario della Liberazione. Un percorso intorno ai luoghi simbolo - AREZZOArezzo celebra l’81esimo anniversario della Liberazione con due giornate dense di memoria, cultura e impegno civile. Riporta lanazione.it