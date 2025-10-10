Sarri sta con Rabiot sull’Australia | Brutta la risposta di De Siervo

Sarri si schiera con Rabiot: «Ha ragione, i soldi non giustificano tutto». Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ai canali ufficiali del club, è tornato sulla polemica tra De Siervo e Rabiot e sullo spostamento a Perth della partita tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas: «Ha ragione Rabiot, i soldi non giustificano tutto. La risposta di De Siervo è stata brutta, così come tirare in ballo l’aspetto economico. Rabiot potrebbe rispondere che i soldi non li prenderebbe neanche la Lega se lui non andasse dentro al campo a combattere tutte le domeniche» De Siervo duro con Rabiot (che aveva criticato Milan-Como in Australia): «Si scorda che guadagna milioni» « Giocare Milan-Como a Perth è completamente folle », con queste parole Adrien Rabiot aveva espresso il suo chiaro punto di vista sulla decisione di programmare la partita di campionato in Australia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

