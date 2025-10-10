Sarri sta con Rabiot sull’Australia | Brutta la risposta di De Siervo
Sarri si schiera con Rabiot: «Ha ragione, i soldi non giustificano tutto». Così Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ai canali ufficiali del club, è tornato sulla polemica tra De Siervo e Rabiot e sullo spostamento a Perth della partita tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas: «Ha ragione Rabiot, i soldi non giustificano tutto. La risposta di De Siervo è stata brutta, così come tirare in ballo l’aspetto economico. Rabiot potrebbe rispondere che i soldi non li prenderebbe neanche la Lega se lui non andasse dentro al campo a combattere tutte le domeniche» De Siervo duro con Rabiot (che aveva criticato Milan-Como in Australia): «Si scorda che guadagna milioni» « Giocare Milan-Como a Perth è completamente folle », con queste parole Adrien Rabiot aveva espresso il suo chiaro punto di vista sulla decisione di programmare la partita di campionato in Australia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: sarri - rabiot
Sarri sta con Rabiot sull’Australia: «Brutta la risposta di De Siervo» L'allenatore della Lazio: «I soldi non giustificano tutto. E poi i soldi non li prenderebbe neanche la Lega se Rabiot non scendesse in campo tutte le domeniche». https://www.ilnapolista.it/2025/ - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, Sarri sta con Rabiot: “Milan-Como? I soldi non giustificano tutto” - X Vai su X
Sarri sta con Rabiot sull’Australia: «Brutta la risposta di De Siervo» - Sarri difende Rabiot: «I soldi non giustificano tutto», commentando la polemica De Siervo e lo spostamento a Perth. ilnapolista.it scrive
Sarri sta con Rabiot su Milan-Como in Australia: «Ha ragione lui, brutta risposta della Lega» - Le dichiarazioni del tecnico della Lazio Maurizio Sarri, ospite in diretta su Lazio Style Radio, è entrat ... Lo riporta lazionews24.com