Nell’intervista concessa ai canali ufficiali della Lazio questo pomeriggio, Maurizio Sarri si è soffermato anche sulla Nazionale e sulla mancanza di nuovi talenti nel calcio italiano. Dopo aver risposto inizialmente di come «c on tutti i problemi che sto affrontando in questo momento, non me ne può fregare di meno », l’ex Napoli ha comunque poi detto la sua su dove migliorare. Le parole di Sarri. « Ci sarà sempre una generazione più forte e meno forte. La domanda che mi faccio io è: cosa facciamo noi per far arrivare pronti i nostri giovani? Abbiamo un campionato Primavera che si gioca in stadi indecenti, con 150 spettatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri: «Le squadre B sono la morte del calcio, uno di Foggia vuole giocare col Bari non contro l’Atalanta Under23»

