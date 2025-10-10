Sarri | La Nazionale? Con tutti i problemi che stiamo affrontando non me ne può fregare di meno

Maurizio Sarri è intervenuto questo pomeriggio ai canali ufficiali della Lazio, per parlare del momento complicato in casa biancoceleste tra infortuni e mercato bloccato. Le parole di Sarri. «Dopo il Torino c’è stato un momento di forte giramento, a volte non mi va molto di parlare. Bisogna essere razionali e avere idea di cosa c’è successo, di cosa stiamo affrontando. C’è da essere realisti e capire il momento. L’aspetto positivo è il carattere perché abbiamo recuperato una partita su una palla morta in una situazione difficile. Quando ti mancano 8-9 calciatori è complicato ma non voglio alibi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

