Sarri e la Nazionale | Ho tanti problemi a cui pensare non me ne può fregare di meno

Il tecnico è talmente assorbito dalla situazione della sua Lazio da liquidare con in poche parole l'argomento Italia. E sul botta risposta tra Rabiot e De Siervo su Milan-Como in Australia non ha dubbi: "Ha ragione il calciatore, i soldi non giustificano tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sarri: «La Nazionale? Con tutti i problemi che stiamo affrontando, non me ne può fregare di meno»

