Sarri e la Nazionale | Ho tanti problemi a cui pensare non me ne può fregare di meno

Il tecnico è talmente assorbito dalla situazione della sua Lazio da liquidare con in poche parole l'argomento Italia. E sul botta risposta tra Rabiot e De Siervo su Milan-Como in Australia non ha dubbi: "Ha ragione il calciatore, i soldi non giustificano tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sarri - nazionale

Sarri: «La Nazionale? Con tutti i problemi che stiamo affrontando, non me ne può fregare di meno»

Giuffredi su #Zaccagni: «Per lui la #Lazio è una scelta di vita. Con questa maglia ha conquistato la Nazionale, giocato in Champions e ora è capitano. Vuole restarlo a lungo». Fiducia totale in #Sarri: «È un maestro, conosce l’ambiente e può rilanciare l - X Vai su X

Lazio, lo strano caso di Isaksen: la Nazionale per la svolta con Sarri - facebook.com Vai su Facebook

Sarri e la Nazionale: “Ho tanti problemi a cui pensare, non me ne può fregare di meno” - Il tecnico è talmente assorbito dalla situazione della sua Lazio da liquidare con in poche parole l'argomento Italia ... Da fanpage.it

Lazio, Sarri: "L'anno della Champions fui deluso dal mancato salto di qualità. Quest'anno serve pazienza" - Il tecnico ha parlato del momento delicato e anche della sua esperienza passata. Riporta msn.com