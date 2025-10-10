Sapri riapre il Punto Nascita | soddisfazione della FP CGIL

Tempo di lettura: 2 minuti “Per l’ASL Salerno il Punto Nascita di Sapri torna operativo: una prima vittoria del territorio per la sanità pubblica”. La FP CGIL Salerno esprime grande soddisfazione per la nota di questa mattina, a firma della Direzione strategica dell’ASL Salerno con la quale, in ottemperanza ai decreti cautelari emessi dal TAR Campania il 9 ottobre 2025, si dispone la ripresa dell’operatività del Punto Nascita dell’Ospedale di Sapri. L’ASL Salerno, nel notificare la sospensione dell’efficacia dei precedenti provvedimenti di chiusura, ha infatti comunicato formalmente che si sospende l’efficacia del provvedimento di chiusura e si dispone la ripresa dell’operatività del Punto Nascita del Presidio Ospedaliero di Sapri, fino a nuove determinazioni, atteso che l’efficacia sospensiva dei provvedimenti in parola è limitata fino al 5 novembre 2025, data in cui è fissata la camera di consiglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

