Sapevate che Selvaggia Lucarelli era stata contattata come opinionista del Grande Fratello? Ecco perché ha rifiutato
Tra i volti più discussi della televisione italiana, Selvaggia Lucarelli riesce sempre a far parlare di sé, che si tratti delle sue battute taglienti a Ballando con le Stelle o delle sue dichiarazioni fuori dagli schemi. Proprio a margine della conferenza stampa di RIP – Roast In Peace, la giornalista ha confermato un retroscena finora mai chiarito: era stata effettivamente contattata per entrare nel cast del Grande Fratello come opinionista. Un’offerta che avrebbe potuto cambiare le carte in tavola, ma che lei ha deciso di declinare. Il motivo? Più semplice – e allo stesso tempo più significativo – di quanto si possa immaginare. 🔗 Leggi su Donnapop.it
