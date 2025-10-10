Sant’Erberto ricognizione canonica del corpo del Vescovo

Tempo di lettura: 3 minuti Si svolgerà nella giornata di martedì 14 ottobre la ricognizione canonica del corpo di Sant’Erberto, Vescovo di Conza e patrono dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, custodito nella Chiesa Concattedrale di Conza della Campania. Il Santo, molto apprezzato in vita e venerato subito dopo la sua morte, avvenuta a Conza all’incirca nel 1181, fu pastore della Diocesi di Compsa, in quella che fu una delle più importanti città dell’impero romano nel meridione d’Italia e riportata in auge durante il periodo longobardo. L’apertura del sarcofago in pietra sarà preceduta, nella serata di lunedì 13 ottobre, da un solenne momento di preghiera presieduto dall’Arcivescovo Pasquale Cascio e dal giuramento di rito da parte dei periti e di tutti gli incaricati a prendere parte alla procedura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

