Sant’Antimo | scoperta un’officina abusiva La Polizia di Stato denuncia il titolare
Scoperto opificio abusivo. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 38enne di Sant'Antimo per scarico sul suolo dei reflui, gestione illecita di rifiuti speciali e per emissioni in atmosfera non autorizzata. In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore,
Capaccio Paestum, 57enne di Sant’Antimo annega in mare sotto gli occhi della famiglia
Scandone Avellino sconfitta nel debutto stagionale: Sant’Antimo prevale con una rimonta al fotofinish
Scandone, ko di misura nell’amichevole con Sant’Antimo
? Un bene che torna alla comunità. Il Comune di Sant’Antimo, attraverso un avviso pubblico di assegnazione, ha affidato ad un ente sociale del territorio un bene confiscato alla criminalità organizzata, situato in via Adige. Ieri mattina, la nostra dirigente del p - facebook.com Vai su Facebook
