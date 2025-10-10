Santangelo | Fondi per migliorare la sicurezza sull’Appia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Nuovo importante finanziamento regionale per la comunità di Maddaloni. Ora è ufficiale: siamo riusciti ad ottenere € 2.698.113,76 per lavori straordinari alla Strada statale 7 via Appia nel tratto del Comune di Maddaloni. In particolare, con queste somme provvederemo al rifacimento del manto stradale, delle barriere e della segnaletica. Si tratta di un intervento strutturale che andrà a migliorare la sicurezza di una strada che ha un’elevata densità di traffico ed è a forte rischio incidenti. Ancora un risultato per la nostra comunità grazie all’impegno svolto in Regione e all’azione sinergica sviluppata con l’amministrazione De Filippo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Santangelo: “Fondi per migliorare la sicurezza sull’Appia”

In questa notizia si parla di: santangelo - fondi

Santangelo sui bonus spesa: "Il Governo sblocca 500 milioni, fondi anche per le famiglie abruzzesi"

Sono 97 gli ammessi al contributo nel secondo sportello del voucher patenti di guida FSE Plus. Santangelo: “Risposta positiva, pronti a incrementare i fondi” #voucherpatentidiguida - facebook.com Vai su Facebook

PIANTA UN #ARCOBALENO IN FONDO ALLA VIA… 50 ANNI DOPO. Sabato 4 e domenica 5 ottobre dalle ore 10:00 scalinata di Sant’Agostino nel centro storico di #CittàSantAngelo Omaggio al maestro Franco #Summa - X Vai su X

Fondi per la sicurezza sul lavoro, quanti soldi ha l'Inail e come vengono spesi. I DATI - La premier Giorgia Meloni ha annunciato che il governo, insieme all'Inail, ha reperito altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove "misure concrete” per migliorare la sicurezza nei posti di ... tg24.sky.it scrive

Lavoro, da dove arrivano i fondi per la sicurezza e per cosa verranno utilizzati - Durante il Consiglio dei ministri di ieri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato lo stanziamento di nuovi fondi ... Scrive corriere.it