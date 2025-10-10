Santa Maria Capua Vetere controlli a tappeto | due arresti per droga due denunce e sanzioni ai negozi
Due arresti, due denunce e sanzioni alle attività commerciali. È il bilancio dell’attività straordinaria di controllo svolta dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), dell’ASL e dell’ADM di Caserta. Santa Maria Capua Vetere, controlli a tappeto: due arresti per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
