Santa Croce apre le sue porte per delle visite guidate nell' area archeologica
Sabato 18 ottobre la Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ravenna organizza un’apertura straordinaria dell’area archeologica di Santa Croce, nell’ambito del Piano di Valorizzazione promosso dal ministero della Cultura. L’area archeologica di Santa Croce, a pochi passi dalla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Una grande festa per la Santa Croce, dopo 3 anni torna il Volto Santo
Infortunio sul lavoro a Santa Croce: travolto da un camion sul lavoro, è grave
Lucca, celebrata la Santa Croce: “Guardando Il Volto Santo incontriamo un vivente“
Il Maritozzo Weekend torna anche quest'anno da De Santis Santa Croce 25–26 ottobre 2025 – De Santis Santa Croce Due giorni per perderti tra soffici bontà dolci e salate, da gustare con chi vuoi: amici, famiglia o… chi ha bisogno di un dolce invito!
La galleria Santa Croce apre le porte per ospitare il ‘Viaggio in Armenia’ di Silvio Castiglioni - Nell’inedita cornice della Galleria Santa Croce di Cattolica Silvio Castiglioni, apprezzato attore e ricercatore teatrale, è tornato a stupire il pubblico col nuovo spettacolo Viaggio in Armenia. ilrestodelcarlino.it scrive
Apre il bando per il contributo affitto a Santa Croce sull'Arno, requisiti e istruzioni - A partire da lunedì 22 Settembre fino a martedì 21 Ottobre sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione del contributo affitto tramite la ... Scrive gonews.it