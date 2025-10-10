Sansepolcro si prepara a diventare capitale del vino italiano
“Abbiamo fortemente voluto questo evento, perché crediamo che il vino non sia soltanto una delle eccellenze del nostro ‘made in Italy’, ma anche un linguaggio universale che unisce persone, territori e storie. In un calice di vino troviamo secoli di tradizioni, la sapienza di intere generazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Feste del Palio 2025: Sansepolcro si prepara a rivivere storia, tradizione e identità
Berta Music Festival 2025, Sansepolcro si prepara a vivere quattro serate di grande musica e non solo
Sansepolcro diventa capitale del vino italiano con la prima edizione di "BEVI – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane" - Arezzo, 24 settembre 2025 – Sansepolcro diventa capitale del vino italiano con la prima edizione di "BEVI – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane" Dal 25 al 26 ottobre 2025, due giorni dedicati al grande ...