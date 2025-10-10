Sanità Rosaria Iardino Fondazione The Bridge | Maggiori risorse e più formazione contro lo stigma sulla salute mentale
Il 10 ottobre ricorre la Giornata mondiale della salute mentale “La salute mentale rappresenta un’emergenza che coinvolge trasversalmente tutta la società, senza distinzioni di età, genere o condizione socioeconomica. Il suicidio, in particolare, è una delle principali cause di morte tra i gi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dentro lo studio Maria Rosaria De Medici, Eugenia Nante e Pasquale Martello pronti per la puntata di FuoriTg Tg3 di oggi SANITA': NUOVE SFIDE E VECCHI PROBLEMI Ospiti della puntata Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gimbe e Margherita De
Sanità. Iardino (Fondazione The Bridge): "Passo avanti verso semplificazione uso dati sanitari, ora auspichiamo approvazione definitiva Ddl IA" - "L'approvazione in Senato dell'emendamento al Ddl delega sull'Intelligenza Artificiale, che semplifica le modalità di trattamento dei dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione, ...
Festival Economia Trento. Iardino (Fondazione The Bridge): "Salute mentale nei luoghi di lavoro è sfida non più rinviabile" - È fondamentale adottare politiche pubbliche che pongano al centro il benessere psicologico dei lavoratori, ...