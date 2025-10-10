Sanità | Furfaro ' subito psicologo di base e Dca nei Lea'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "La salute mentale è un tema di cui parliamo troppo poco e di cui la politica si occupa troppo poco. Milioni di italiani manifestano problemi di benessere psicofisico, ma è ancora un tabù parlarne. Così come ci sono oltre 3 milioni di persone in Italia, in gran parte adolescenti e giovani donne, che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e che non vengono adeguatamente curati. Parliamo di 4mila morti all'anno, 10 morti al giorno. Servono misure immediate, per questo chiediamo al governo di intervenire immediatamente per sbloccare due provvedimenti". Così Marco Furfaro, deputato e capogruppo Pd in commissione Affari Sociali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

