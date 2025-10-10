Arezzo, 10n ottobre 2025 – . Si è concluso ad Arezzo con la Sanità il ciclo di incontri organizzato da ELAB – Elaboratorio di Idee insieme alla candidata indipendente alle prossime elezioni regionali in Toscana nella lista di Forza Italia. e Vicepresidente di ELAB Lucia Cherici. Hanno partecipato alla tavola rotonda il Dott. Tartaglia Riccardo e il Dott. Mauro Marziali. Nel corso di un incontro approfondito, è stata analizzata in modo critico l’attuale situazione del sistema sanitario, con un focus particolare sulla Toscana. Il dibattito ha evidenziato numerose criticità organizzative, carenze strutturali, disfunzioni nei processi assistenziali e la necessità di una riforma sanitaria territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità e territorio: La Centralità del Cittadino per Elab