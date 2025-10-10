Sanità | Berrino FdI ' necessario mettere salute mentale al centro'
Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, desidero ribadire l'importanza di mettere la salute mentale al centro delle nostre politiche pubbliche e del dibattito sociale. Come componente della Commissione Sanità del Senato, credo fermamente che la promozione del benessere psicologico debba essere una priorità trasversale, che coinvolga sanità, scuola, lavoro e comunità". Così il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente della commissione Sanità in Senato. "La salute mentale non può più essere un tabù. Serve un impegno concreto per garantire accesso equo ai servizi di supporto psicologico, rafforzare la rete territoriale della salute mentale,combattere lo stigma che ancora oggi colpisce chi soffre di disturbi psichici, investire in prevenzione, educazione e ascolto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: sanit - berrino
