Negli ultimi anni, la sanificazione certificata è diventata un servizio sempre più richiesto, soprattutto in ambienti pubblici, aziende e abitazioni private. Garantire la salubrità degli ambienti non è solo una questione di igiene, ma anche di sicurezza e rispetto delle normative vigenti. La sanificazione certificata rappresenta, infatti, la garanzia che gli spazi siano trattati con prodotti e procedure riconosciute e approvate, assicurando risultati efficaci e duraturi. Cosa significa . Per sanificazione certificata si intende un processo di pulizia approfondita che non si limita alla rimozione dello sporco visibile, ma elimina in maniera efficace batteri, virus, muffe e agenti patogeni presenti sulle superfici e nell’aria. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

