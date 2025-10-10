Sanae Takaichi la ‘Lady di Ferro’ del Sol Levante

Sanae Takaichi, vuole essere la ‘Lady di ferro’ del Giappone. Il suo nome è spesso affiancato a quello di Margaret Thatcher. C’è chi la definisce una ‘talebana’. Nel suo passato ci sono la tv e anche la passione per le moto e la batteria in un gruppo heavy metal. E’ la prima donna ai vertici . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Profilo – Takaichi Sanae, la donna che punta a guidare il Giappone

Il Giappone verso una donna premier: chi è Sanae Takaichi, l’erede di Abe che adora Margaret Thatcher

Sanae Takaichi presidente dell’Ldp, il Giappone verso la prima premier donna

