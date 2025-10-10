San Siro Inter non è ancora finita? Richiesto l’annullamento della delibera per la cessione dello stadio | la situazione

Inter News 24 e gli scenari. La lunga e complessa partita sul futuro dello stadio di San Siro si arricchisce di un nuovo capitolo, questa volta nelle aule di un tribunale. L’associazione Gruppo Verde San Siro, insieme a più di cento residenti della zona, ha infatti presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per bloccare la vendita dell’area che comprende la “Scala del Calcio”. L’Azione Legale contro il Comune. Assistiti dagli avvocati Stefano Nespor e Federico Boezio, i cittadini si oppongono frontalmente alla delibera con cui il Consiglio Comunale di Milano ha dato il via libera alla cessione dei terreni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, non è ancora finita? Richiesto l’annullamento della delibera per la cessione dello stadio: la situazione

