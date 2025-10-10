San Siro Inter lo stadio si trasforma in centro vaccinale grazie all’iniziativa Gol contro l’influenza

Inter News 24 San Siro Inter, lo stadio si trasforma in centro vaccinale. Appuntamento a domani, 11 ottobre, per la vaccinazione antinfluenzale e non solo. Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, ha definito l’iniziativa in programma domani, sabato 11 ottobre, come un “gol contro l’influenza”. Per la prima volta, infatti, lo stadio San Siro di Milano, noto come la Giuseppe Meazza si trasformerà in un centro vaccinale. Dalle 9 alle 13, i cittadini dai 12 anni in su potranno ricevere la vaccinazione antinfluenzale in una zona dedicata all’interno dell’impianto sportivo, a pochi passi dal campo da gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

San Siro Inter, lo stadio si trasforma in centro vaccinale grazie all'iniziativa "Gol contro l'influenza"

