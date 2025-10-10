San Siro il Comune ammette | Non esiste il documento Uefa sull’inidoneità del Meazza Un nuovo accesso agli atti imbarazza Palazzo Marino

Lanotiziagiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il famigerato documento della Uefa che boccerebbe lo stadio di San Siro per gli Europei 2032 non esiste. In molti lo avevano supposto, ieri la supposizione è divenuta certezza: “Si precisa che il Comune di Milano non dispone ad oggi di alcun parere da parte dell’associazione calcistica Uefa relativamente all’idoneità tecnica dello stadio G. Meazza. Cordiali saluti. Il Responsabile del Procedimento, Simona Collarini ”. Questa infatti è la succinta risposta di Palazzo Marino a un accesso agli atti effettuato il 10 settembre scorso dall’avvocato Veronica Dini. Una risposta giunta solo ieri, giovedì 9 ottobre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

san siro il comune ammette non esiste il documento uefa sull8217inidoneit224 del meazza un nuovo accesso agli atti imbarazza palazzo marino

© Lanotiziagiornale.it - San Siro, il Comune ammette: “Non esiste il documento Uefa sull’inidoneità del Meazza”. Un nuovo accesso agli atti imbarazza Palazzo Marino

In questa notizia si parla di: siro - comune

Comune, Sala a tutto campo: “San Siro in Giunta settimana prossima. Catella sul Leoncavallo? Basta tensioni”

San Siro, il Comune si fa lo sconto e presenta il piano a Inter e Milan. Che prendono tempo

Comune Milano approva vendita San Siro

san siro comune ammetteNuovo stadio San Siro, le dichiarazioni del sindaco Sala fanno riflettere. Il punto - Nuovo stadio San Siro: Sala si espone, ma la scelta resta ai club Il progetto per il nuovo stadio San Siro continua a tenere banco nel dibattito pubblico milanese. Secondo calcionews24.com

Milan e Inter hanno un debito col Comune: va saldato prima di vendere lo stadio di San Siro - Spuntano anche le critiche del Comitato sulla legalità: "Le squadre potrebbero aggirare il divieto di cambio di proprietari per ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Comune Ammette