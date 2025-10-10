San Siro il Comune ammette | Non esiste il documento Uefa sull’inidoneità del Meazza Un nuovo accesso agli atti imbarazza Palazzo Marino

Il famigerato documento della Uefa che boccerebbe lo stadio di San Siro per gli Europei 2032 non esiste. In molti lo avevano supposto, ieri la supposizione è divenuta certezza: “Si precisa che il Comune di Milano non dispone ad oggi di alcun parere da parte dell’associazione calcistica Uefa relativamente all’idoneità tecnica dello stadio G. Meazza. Cordiali saluti. Il Responsabile del Procedimento, Simona Collarini ”. Questa infatti è la succinta risposta di Palazzo Marino a un accesso agli atti effettuato il 10 settembre scorso dall’avvocato Veronica Dini. Una risposta giunta solo ieri, giovedì 9 ottobre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

