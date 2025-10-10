San Siro cittadini e ambientalisti chiedono al TAR di annullare la vendita | Sospendere in via d’urgenza effetti delibera
Milano, 10 ottobre 2025 – Oggi l'associazione Gruppo Verde San Siro e oltre cento abitanti della zona San Siro, assistiti dagli avvocati Stefano Nespor e Federico Boezio, hanno notificato motivi aggiunti al ricorso che avevano in precedenza proposto. Hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di annullare la delibera del Consiglio comunale di approvazione della vendita dell'area di San Siro che include lo stadio "Giuseppe Meazza"; hanno anche chiesto di sospendere, in via d'urgenza, gli effetti della delibera, in modo da evitare che, in attesa dell'udienza, sia stipulato il contratto di vendita delle aree. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
