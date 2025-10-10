San Siro cittadini e ambientalisti chiedono al TAR di annullare la vendita | Sospendere in via d’urgenza effetti delibera

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 10 ottobre 2025 – Oggi l'associazione Gruppo Verde San Siro e oltre cento abitanti della zona San Siro, assistiti dagli avvocati Stefano Nespor e Federico Boezio, hanno notificato motivi aggiunti al ricorso che avevano in precedenza proposto. Hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di annullare la delibera del Consiglio comunale  di approvazione della vendita dell'area di San Siro che include lo stadio "Giuseppe Meazza"; hanno anche chiesto di sospendere, in via d'urgenza, gli effetti della delibera, in modo da evitare che, in attesa dell'udienza, sia stipulato il contratto di vendita delle aree. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

san siro cittadini e ambientalisti chiedono al tar di annullare la vendita sospendere in via d8217urgenza effetti delibera

© Ilgiorno.it - San Siro, cittadini e ambientalisti chiedono al TAR di annullare la vendita: “Sospendere in via d’urgenza effetti delibera”

In questa notizia si parla di: siro - cittadini

Vendita di San Siro, maggioranza a pezzi e cittadini in piazza

Milano, mobilitazione dei cittadini: "Giù le mani da San Siro"

Sì alla vendita di San Siro, il consigliere Monguzzi si dimette: “Traditi i cittadini, ricorreremo alla giustizia”

san siro cittadini ambientalistiSan Siro, cittadini e ambientalisti chiedono al TAR di annullare la vendita: “Sospendere in via d’urgenza effetti delibera” - Nel mirino dell’associazione Gruppo Verde San Siro e oltre cento abitanti della zona la misura approvata lo scorso settembre dal Consiglio comunale relativa alla vendita dello stadio a Inter e Milan ... Secondo ilgiorno.it

san siro cittadini ambientalistiSan Siro, 70 ambientaliste contro le consigliere di centrosinistra: “Indignazione per il Sì alla delibera” - Le firmatarie, che si definiscono “vostre elettrici e no”, non risparmiano critiche aspre alle dodici destinatarie, tra cui Elena Buscemi, Monica Romano, Natascia Tosoni, Diana De Marchi del PD e ... Come scrive varese7press.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Cittadini Ambientalisti