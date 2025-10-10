San Siro cessione entro ottobre | ecco le tre società-veicolo dei club per acquisire il Meazza e l’area

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – Si va verso la conclusione della vendita dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa dal Comune a Milan e Inter. I due club hanno costituito le società-veicolo rossonera – Redstadco – e nerazzurra – Blueco – oltre alla Nsm Holding di cui Diavolo e Biscione detengono il 50% e che entro ottobre acquisirà Meazza e terren o, secondo quanto riportato da Milano Finanza. Un passaggio fondamentale per far sì che Milan e Inter possano avviare il progetto di realizzazione del nuovo stadio dove ora ci sono i l Parco dei Capitani e il parcheggio e, in una seconda fase, la demolizione parziale e la rifunzionalizzazione del Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

san siro cessione entro ottobre ecco le tre societ224 veicolo dei club per acquisire il meazza e l8217area

© Ilgiorno.it - San Siro, cessione entro ottobre: ecco le tre società-veicolo dei club per acquisire il Meazza e l’area

In questa notizia si parla di: siro - cessione

Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora

Comitato “Sì Meazza”: “La cessione di San Siro ad Inter e Milan è fasulla”

San Siro, la vera incognita dopo l’inchiesta sull’urbanistica: la cessione a Inter e Milan resta in bilico

san siro cessione entroSan Siro, cessione entro ottobre: ecco le tre società-veicolo dei club per acquisire il Meazza e l’area - Il sindaco: aspettiamo la comunicazione ufficiale, sarà un passaggio fondamentale per comp ... Secondo msn.com

san siro cessione entroSan Siro, il consiglio comunale decide sulla cessione a Inter e Milan - Il progetto, del valore complessivo di 1,2 miliardi (700 destinati alla sola realizzazione dell’impianto), punta a consegnare l’arena entro il 2031 ... italiaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: San Siro Cessione Entro