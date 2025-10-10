San Siro cessione entro ottobre | ecco le tre società-veicolo dei club per acquisire il Meazza e l’area

Milano – Si va verso la conclusione della vendita dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa dal Comune a Milan e Inter. I due club hanno costituito le società-veicolo rossonera – Redstadco – e nerazzurra – Blueco – oltre alla Nsm Holding di cui Diavolo e Biscione detengono il 50% e che entro ottobre acquisirà Meazza e terren o, secondo quanto riportato da Milano Finanza. Un passaggio fondamentale per far sì che Milan e Inter possano avviare il progetto di realizzazione del nuovo stadio dove ora ci sono i l Parco dei Capitani e il parcheggio e, in una seconda fase, la demolizione parziale e la rifunzionalizzazione del Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

