San Siro arriva il primo ricorso al Tar contro la delibera di vendita | Fermiamo il saccheggio del quartiere
L'Associazione Gruppo Verde San Siro ha annunciato che nei prossimi giorni depositerà il primo ricorso al Tar contro la delibera del 29 settembre sulla vendita della Gfu San Siro e dello stadio 'Meazza' a Inter e Milan. Intanto, ha aggiunto altre motivazioni al ricorso già presentato in precedenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: siro - arriva
San Siro Inter, le novità continuano: rinnovato il servizio catering, arriva “Da Vittorio”!
San Siro, il caso della bocciatura del Meazza per gli Europei. Che non arriva dall’Uefa ma dalla Figc con un documento sulle asserite carenze dell’impianto
“La svendita di San Siro è un’operazione immobiliare”. La battaglia per lo stadio arriva in Comune. E ora si teme l’asse di Sala con la destra
Arriva la prima sconfitta stagionale per la Cremo: 4-1 contro l’Inter a San Siro. Il commento a caldo post partita. Alè Grigiorossi - facebook.com Vai su Facebook
FCIN1908 / San Siro senza tifo, arriva la prima novità: c'è un primo ok della Questura - X Vai su X
San Siro, arriva il primo ricorso al Tar contro la delibera di vendita: “Fermiamo il saccheggio del quartiere” - L'Associazione Gruppo Verde San Siro ha annunciato che nei prossimi giorni depositerà il primo ricorso al Tar contro la delibera del 29 settembre sulla ... Come scrive fanpage.it
C'è il primo ricorso al Tar contro la vendita dello stadio - L'associazione Gruppo Verde San Siro ha depositato "motivi aggiuntivi" a un suo ricorso al Tar precedente, chiedendo la sospensione degli effetti della delibera di vendita del Meazza ... Riporta milanotoday.it