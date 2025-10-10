San Marino dopo il 10-0 in Austria | Dopo l'1-0 sono corsi a prendere il pallone Lì abbiamo capito
San Marino ha perso 10-0 contro l'Austria in una partita che la Nazionale di Rangnick doveva vincere a tutti i costi con il maggior numero di reti da realizzare. I giocatori della Nazionale del Monte Titano avevano già capito tutto: "È stata dura quando hanno dato quel segnale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Austria-San Marino 10-0: finisce in doppia cifra, Arnautovic diventa capocannoniere all-time - L'Austria è ora favorita per la qualificazione diretta al Mondiale: staccata la Bosnia in classifica e scavalcata in termini di differenza reti.