San Marino-Cipro settima giornata Gruppo H qualificazione Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del gruppo H di qualificazione ai Mondiali 2026. Si affrontano due squadre ormai completamente fuori giochi, ma che tenteranno di salvare almeno l’onore. San Marino-Cipro si giocherà domenica 12 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il San Marino Stadium. SAN MARINO-CIPRO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Padroni di casa ancora senza vittorie, con sei sconfitte in altrettante gare, un gol segnato e 28 subiti. Un ruolo di marcia disastroso e possibilmente da dimenticare. Cinque i punti in classifica dei ciprioti che sono ormai fuori dai giochi. La Nazionale di Mantzios vuole provare almeno a raggiungere il terzo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: marino - cipro
San Marino pensa già a Cipro, scatta la prevendita dei biglietti
L’AUSTRIA FA FESTA RIFILANDONE 10 A SAN MARINO L’Austria manca dai mondiali dal 1998 ma ora è vicinissima a tornarci Il pari della Bosnia a Cipro significa infatti +2 e una partita da giocare in più Per festeggiare l’Austria si diverte rifilando un clamoro - facebook.com Vai su Facebook
San Marino, gli eventi del fine settimana - 10 e 11 ottobre Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Da libertas.sm
Pronostico San Marino-Cipro 12 Ottobre: Titani a caccia del primo gol - Cipro, match delle Qualificazioni Europee ai Mondiali in programma domenica 12 ottobre alle 15:00: due squadre con motivazioni differenti si affrontano al San ... Riporta bottadiculo.it