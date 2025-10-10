Gara valida per la settima giornata del gruppo H di qualificazione ai Mondiali 2026. Si affrontano due squadre ormai completamente fuori giochi, ma che tenteranno di salvare almeno l’onore. San Marino-Cipro si giocherà domenica 12 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il San Marino Stadium. SAN MARINO-CIPRO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Padroni di casa ancora senza vittorie, con sei sconfitte in altrettante gare, un gol segnato e 28 subiti. Un ruolo di marcia disastroso e possibilmente da dimenticare. Cinque i punti in classifica dei ciprioti che sono ormai fuori dai giochi. La Nazionale di Mantzios vuole provare almeno a raggiungere il terzo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - San Marino-Cipro, settima giornata Gruppo H qualificazione Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla