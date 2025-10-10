San Marino-Cipro settima giornata Gruppo H qualificazione Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la settima giornata del gruppo H di qualificazione ai Mondiali 2026. Si affrontano due squadre ormai completamente fuori giochi, ma che tenteranno di salvare almeno l’onore. San Marino-Cipro si giocherà domenica 12 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il San Marino Stadium. SAN MARINO-CIPRO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Padroni di casa ancora senza vittorie, con sei sconfitte in altrettante gare, un gol segnato e 28 subiti. Un ruolo di marcia disastroso e possibilmente da dimenticare. Cinque i punti in classifica dei ciprioti che sono ormai fuori dai giochi. La Nazionale di Mantzios vuole provare almeno a raggiungere il terzo posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

san marino cipro settima giornata gruppo h qualificazione mondiali 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - San Marino-Cipro, settima giornata Gruppo H qualificazione Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: marino - cipro

San Marino pensa già a Cipro, scatta la prevendita dei biglietti

san marino cipro settimaSan Marino, gli eventi del fine settimana - 10 e 11 ottobre  Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Da libertas.sm

san marino cipro settimaPronostico San Marino-Cipro 12 Ottobre: Titani a caccia del primo gol - Cipro, match delle Qualificazioni Europee ai Mondiali in programma domenica 12 ottobre alle 15:00: due squadre con motivazioni differenti si affrontano al San ... Riporta bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: San Marino Cipro Settima