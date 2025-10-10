San Giuliano Terme | a ottobre riparte l' iniziativa ' Nati per leggerein biblioteca'
Ripartono gli incontri di ‘Nati per leggere.in biblioteca’, la serie di appuntamenti finalizzati ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni alla scoperta del piacere e dell'importanza della lettura. Primo appuntamento martedì 21 ottobre, dalle ore 16:30 alle 17:30, presso lo spazio lettura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
