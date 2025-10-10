San Daniele Comboni | Il Santo Celebrato il 10 Ottobre
Chi era San Daniele Comboni?. San Daniele Comboni è nato in una famiglia modesta, ma sin da giovane ha mostrato una forte vocazione religiosa. Dopo aver completato gli studi presso l'Istituto Mazza a Verona, è stato ordinato sacerdote nel 1854. La sua missione principale è stata quella di portare il Vangelo in Africa, un continente che all'epoca era poco conosciuto e spesso considerato inaccessibile. Comboni ha sviluppato un piano dettagliato per l'evangelizzazione, conosciuto come il "Piano per la Rigenerazione dell'Africa", che prevedeva l'educazione e la formazione degli africani per diventare essi stessi missionari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
San Daniele Comboni: Il Santo Celebrato il 10 Ottobre - Scopri la vita di San Daniele Comboni, la sua canonizzazione, le curiosità e come viene festeggiato nel mondo.
10 ottobre 2025, auguri di buon onomastico Daniele e Daniela - Oggi, 10 ottobre 2025, si ricorda Daniele Comboni: nato a Limone sul Garda il 15 marzo 1831 e morto a Khartoum in Sudan il 10 ottobre 1881, appartiene in pieno alla storia del movimento missionario