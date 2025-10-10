San Cristoforo vendeva dosi di droga sotto casa | pusher 42enne arrestato

Un 42enne catanese è stato arrestato dagli agenti della polizia mentre stava consegnando una dose di droga a un acquirente, ricevendo, in cambio, una somma di denaro. Lo scambio è avvenuto davanti ad un’abitazione di via Giudice, nel quartiere San Cristoforo, sotto gli occhi dei poliziotti della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

San Benedetto, costringe le ragazzine a spacciare con le dosi nella biancheria, minacciando anche una delle madri: 29enne arrestato - Costringe le ragazzine a spacciare, con le dosi di cocaina e di cannabis nascoste nella biancheria, minacciando anche una delle madri: 29enne di origine cubane arrestato. Secondo corriereadriatico.it

