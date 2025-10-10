Samsung punta sullo Snapdragon personalizzato per il Galaxy Z Flip 8 | addio Exynos?

Tuttoandroid.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung potrebbe puntare su un chipset Snapdragon personalizzato per la prossima gamma di dispositivi pieghevoli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung punta sullo snapdragon personalizzato per il galaxy z flip 8 addio exynos

© Tuttoandroid.net - Samsung punta sullo Snapdragon personalizzato per il Galaxy Z Flip 8: addio Exynos?

In questa notizia si parla di: samsung - punta

Samsung Galaxy S25 FE, prezzi e funzioni del nuovo smartphone compatto che punta forte sull'AI

samsung punta snapdragon personalizzatoSamsung punta sullo Snapdragon personalizzato per il Galaxy Z Flip 8: addio Exynos? - Samsung potrebbe adottare un chipset Snapdragon personalizzato per la prossima gamma di dispositivi pieghevoli. Si legge su tuttoandroid.net

Samsung punta a un chip Qualcomm per Galaxy Z Flip 8 - Samsung collabora con Qualcomm per una versione personalizzata del Snapdragon 8 Elite Gen 5 dedicata al prossimo smartphone pieghevole a conchiglia. Segnala tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Punta Snapdragon Personalizzato