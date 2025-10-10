Samsung punta sullo Snapdragon personalizzato per il Galaxy Z Flip 8 | addio Exynos?
Samsung potrebbe puntare su un chipset Snapdragon personalizzato per la prossima gamma di dispositivi pieghevoli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Samsung Galaxy S25 FE, prezzi e funzioni del nuovo smartphone compatto che punta forte sull'AI
