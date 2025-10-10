Samsung Galaxy Z Flip7 l’occasione è ora | sconto record del 49% grazie a questo coupon

Tuttoandroid.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung Galaxy Z Flip7 in offerta su eBay a 652€ con sconto del 49%. Scopri le caratteristiche del nuovo pieghevole Samsung con display LTPO, Exynos 2500 e 7 anni di aggiornamenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

