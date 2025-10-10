Samsung Galaxy XR tutto quello che si sa sul visore per la realtà estesa Lancio tra pochi giorni

Dday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il visore Galaxy XR combina 29 milioni di pixel, tracciamento di mani, occhi e voce e una struttura da 545 grammi che non dovrebbe affaticare. Costerà tanto ma non tantissimo. 🔗 Leggi su Dday.it

samsung galaxy xr tutto quello che si sa sul visore per la realt224 estesa lancio tra pochi giorni

© Dday.it - Samsung Galaxy XR, tutto quello che si sa sul visore per la realtà estesa. Lancio tra pochi giorni

In questa notizia si parla di: samsung - galaxy

I prezzi dei display di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 fanno davvero paura

Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

Samsung ufficializza la One UI 8 Watch per Galaxy Watch Ultra dopo il rollout a sorpresa

samsung galaxy xr tuttoSamsung Galaxy XR svelato: caratteristiche e funzioni trapelate, ma la differenza non sarà solo il prezzo - Ultimi rumor su Samsung Galaxy XR: potenza, comfort e realtà mista in un visore Android pensato per sfidare Apple Vision Pro e Meta Quest 3. Lo riporta smartworld.it

samsung galaxy xr tuttoSamsung Galaxy XR: svelato il visore di realtà mista con display 4K e chip Snapdragon XR2+ Gen 2 - Samsung Galaxy XR: svelato il visore di realtà mista con display 4K e chipset Snapdragon XR2+ Gen 2. Come scrive cellulare-magazine.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Galaxy Xr Tutto