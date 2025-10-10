Samsung Galaxy XR tutto quello che si sa sul visore per la realtà estesa Lancio tra pochi giorni

Il visore Galaxy XR combina 29 milioni di pixel, tracciamento di mani, occhi e voce e una struttura da 545 grammi che non dovrebbe affaticare. Costerà tanto ma non tantissimo. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Samsung Galaxy XR, tutto quello che si sa sul visore per la realtà estesa. Lancio tra pochi giorni

