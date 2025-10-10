Salvini | Vannacci divide? Più difficile mettere insieme Conte e Renzi

Durante un incontro con la stampa al parco delle Cascine di Firenze, Matteo Salvini ha commentato la sfida elettorale per le Regionali toscane del 12 e 13 ottobre: «È una partita difficile. Da che esiste la Regione vincono sempre gli stessi,», sottolineando però che la partecipazione sarà decisiva: « finché la gente sta a casa non si cambia ». Salvini ha ricordato le vittorie nelle Marche e in Calabria, precisando che sono arrivate «con rammarico perché metà della gente ha votato». Secondo lui, se anche in Toscana «metà dei fiorentini e dei pisani starà a casa conterà di più lo zoccolo duro della sinistra». 🔗 Leggi su Lettera43.it

