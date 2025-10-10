Salvini | Vannacci divide? Più difficile mettere insieme Conte e Renzi
Durante un incontro con la stampa al parco delle Cascine di Firenze, Matteo Salvini ha commentato la sfida elettorale per le Regionali toscane del 12 e 13 ottobre: «È una partita difficile. Da che esiste la Regione vincono sempre gli stessi,», sottolineando però che la partecipazione sarà decisiva: « finché la gente sta a casa non si cambia ». Salvini ha ricordato le vittorie nelle Marche e in Calabria, precisando che sono arrivate «con rammarico perché metà della gente ha votato». Secondo lui, se anche in Toscana «metà dei fiorentini e dei pisani starà a casa conterà di più lo zoccolo duro della sinistra». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: salvini - vannacci
Salvini: «Il campo rom è da radere al suolo». Sala: «Vergognoso speculare». E Vannacci: «Il sindaco ha la responsabilità morale»
Se la Lega di Salvini avesse il coraggio, direbbe a Vannacci che la sua è violenza mascherata da libertà
Open Arms, Vannacci a scudo su Salvini: “Non c’è stato nessun reato”
Vannacci smonta il centro sinistra: "Perchè c'è un'opposizione ?" Cosa ne pensi? #lega #salvini #vannacci #ultimaora #notizie #news - facebook.com Vai su Facebook
Salvini e Vannacci chiudono la campagna elettorale della Lega a Reggio. Mattiani: «Siamo la Calabria del fare» - X Vai su X
Le paura di Salvini: "Vannacci non si deve allargare". Insiste sul Veneto. FdI: "Non ci tagliamo i coglioni per la Lega" - Salvini preoccupato pensa che la Toscana serva a misurare Vannacci ("se la Lega va male, la colpa è sua"). Riporta ilfoglio.it
Il generale Vannacci divide la Lega, scheggia impazzita o arma segreta di Salvini? Ma non mancano i malumori nel partito - Il generalissimo Roberto Vannacci come era prevedibile, dopo la sua promozione a vicesegretario, sta provocando un mezzo terremoto all’interno della Lega. Si legge su affaritaliani.it